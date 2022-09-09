Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DEAŞ'ın en önemli sözde yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.

Verdiği fetvalarla binlerce insan katledildi

Bugüne kadar verdiği fetvalarla binlerce insanın katledilmesine neden olan terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin, terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşundan bu yana örgütün içinde olduğu belirlendi.

Türkiye'de 6-7 aydır bulunduğu öğrenilen terörist, Sarıyer Ayazağa'da bir evde tek başına yakalandı.

Bağdadi'nin akıl hocası

Dini konularda tüm eylemleri yönlendiren terörist Sumaidai'nin aynı zamanda DEAŞ lideri Bağdadi'nin de hocası olduğu ortaya çıktı.

Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalanan teröristin sahte kimlik kullandığı ve Türkiye'de bulunduğu sürece sürekli kılık değiştirdiği belirlendi.

BM Güvenlik Konseyinin raporunda da "DEAŞ yöneticisi" olduğu belirtilmişti

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.

Raporda, "3 Şubat’ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.​​​​​​​​​​​​​​

Adliyeye sevk edildi

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde gözaltında olan teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Al Sumaidai, güvenlik önemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Teröriste çelik yelek giydirildiği görüldü.