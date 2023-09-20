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Gündem
AA 20.09.2023 13:26

Okulların ilk haftasında 53 bin 949 servis aracı denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), okulların açıldığı ilk hafta içerisinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 53 bin 949 servis aracının denetlendiğini duyurdu.

Okulların ilk haftasında 53 bin 949 servis aracı denetlendi

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlangıç haftası olan 11-15 Eylül tarihleri arasında, okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 53 bin 949 servis aracını denetleyen ekipler, 98 aracın fazla öğrenci taşıdığını, 323 sürücü ve aracın ilgili yönetmelikte belirtilen hususlara uymadığını tespit etti.

1488 araca idari yaptırım uygulandı

Ekipler, trafik kural ihlali tespit ettiği 1488 servis aracına idari yaptırım uyguladı.

Açıklamada, eğitim-öğretim dönemi süresince trafik güvenliğine yönelik denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Servis Aracı
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