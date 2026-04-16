TRT Haber 16.04.2026 09:22

Okul saldırıları sonrası 940 hesaba engel, 83 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırılarının ardından yapılan çalışmaları kapsamında 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilerek, 93 adet Telegram grubu kapatıldığını ve 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır.

Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır."

Şüphelilerle ilgili adli süreçlerin çok yönlü olarak da sürdürüldüğü vurgulandı.

SON HABERLER
10:04
İran Ordu Sözcüsü: Ateşkesin bizim için savaş koşullarından farkı yok
10:02
Okullarda alınacak güvenlik önlemleri için kritik toplantı
09:57
Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişi öldü ve 95 kişi yaralandı
09:55
WSJ: Pentagon, silah üretimini artırmak için otomotiv üreticileriyle temasa geçti
09:54
Brent petrolün varili 94,96 dolardan işlem görüyor
09:43
Çin'den İran'a "Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçiş sağlanmalı" mesajı
