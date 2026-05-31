TRT Haber 31.05.2026 10:33

ABD-İran barış görüşmelerine "misilleme" gölgesi

ABD ile İran arasında nükleer taslak üzerinden barış arayışları sürerken, Kuveyt'teki Amerikan üssüne düzenlenen ve 5 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan misilleme saldırısı, diplomatik süreci sekteye uğratabilecek kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sağlanıp sağlanmayacağı merakla beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer taslakta yeni değişiklikler talep ettiği ve müzakerelerin gidişatından memnun olduğu bildirildi.

Beyaz Saray kaynaklarından ve ABD basınından edinilen bilgilere göre, cuma günü "Durum Odası"nda (Situation Room) gerçekleştirilen iki saatlik kritik toplantının ardından Trump, hazırlanan barış taslağında nükleer konularla ilgili bazı maddelerin değiştirilmesini istedi. Trump'ın bu taleplerinin İran tarafına iletildiği öğrenilirken, Tahran yönetiminin kendi iç mekanizmalarındaki süreçler nedeniyle cevabın hafta başında gelmesi bekleniyor.

Trump: Kartlar bizim elimizde

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafını "kurnaz müzakereciler" olarak nitelendiren Trump, "Müzakereler iyi gidiyor, İran tarafı da gayet iyi müzakerecilere sahip. Ancak her şeye rağmen kartlar bizim elimizde. Donanmalarını yerle bir ettik, askeri anlamda savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'teki ABD üssüne misilleme gerilimi

Diplomatik temaslar sürerken, askeri sahada yaşanan hareketlilik süreci zorlaştırıyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü İran tarafından Kuveyt'teki bir ABD üssüne düzenlenen misilleme saldırısında 5 ABD askerinin yaralandığı açıklandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez Amerikan askerlerinin doğrudan bir saldırıda yaralanması, Washington ve Tahran arasındaki barış görüşmelerini sekteye uğratabilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gözler Tahran'dan gelecek cevapta

ABD'li yetkililer, müzakerelerin sonucuna dair temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını belirtirken, sürecin bir hafta veya daha uzun sürebileceği vurgulanıyor. Washington yönetimi, nükleer taslakta istediği değişikliklere İran'ın vereceği yanıtı beklemeye geçti.

