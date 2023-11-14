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TRT Haber 14.11.2023 02:07

Öğrencilere telefon ve bilgisayar desteğinin detayları belli oldu

Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesiyle ilgili başvuru şartları ve başvuruların değerlendirme sürecine dair ayrıntılar belli oldu. İşte detaylar...

Öğrencilere telefon ve bilgisayar desteğinin detayları belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Gençlere masaüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonu desteği verilecek.
Açıköğretim programları hariç diğer üniversite öğrencileri bu haktan yararlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bakanlık öğrencilere cep telefonu satış bedelinin yüzde 44,44'ünü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16,66'sını destek olarak verecek.

Başvuru nasıl yapılacak?

Bilgisayar, cep telefonu ve internet desteğinden faydalanabilmek için öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.

Öğrenciler bir sefere mahsus bu hizmetten yararlanabilecek.

Kimler başvurabilecek?

Tebliğde başvuru şartları da yer aldı. Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Ayrıca teknolojik cihaz desteği başvurusu için bilgisayar ya da cep telefonu cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 liradan az olması,
koşullar arasında yer aldı.

Cihaz faturasının öğrencinin TC Kimlik numarasınıda içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, banka İBAN numarası ile telefon hattının öğrenciye ait olması gibi şartlar da bulunuyor.

İnternet desteği

İnternet desteği ise bir hatla sınırlı olacak. İki ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 GB şeklinde yıllık 120 GB olarak verilecek.

Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilemeyecek.

Öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılacak.

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Cep Telefonu Devlet Desteği Yüksek Öğrenim
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