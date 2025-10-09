Numan Kurtulmuş: Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimiz

Kurtulmuş, NSosyal hesabından hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kurtuluşunun, filoların, sivil toplumun, uluslararası kamuoyunun ve başta Türkiye olmak üzere sözü geçen, sözü güçlü devletlerin bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

İnsanlık cephesinin dayanışması sayesinde yapılan anlaşmayla Filistin'de yaşanan acıların "bir nebze olsun hafifleme yoluna girdiğini" ifade eden Kurtulmuş, soykırım boyutuna ulaşmış İsrail saldırganlığına daha fazla tahammül edilemeyeceğinin açıkça görüldüğünü bildirdi.

Savaş suçlusu Netanyahu yönetiminin mahkemelerde hesap verene dek sözlerinin arkasında duracaklarını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Direnen Filistin halkının ve bedelini canları pahasına ödeyen kardeşlerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir. Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimizdir. Adil barış ancak adalet, güvenlik ve tam bağımsız Filistin devletinin genişçe tanınmasıyla sağlanır. Bu anlaşma, o yolda atılmış önemli bir adımdır. Dikkatimizi ve gözümüzü Gazze'den ayırmadan, insani yardım, siyasi çözüm ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz."