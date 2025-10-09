Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.10.2025 13:58

Numan Kurtulmuş: Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de mutabakata varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennimizdir. Adil barış ancak adalet, güvenlik ve tam bağımsız Filistin'in genişçe tanınmasıyla sağlanır. Bu anlaşma, o yolda atılmış önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş: Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimiz

Kurtulmuş, NSosyal hesabından hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kurtuluşunun, filoların, sivil toplumun, uluslararası kamuoyunun ve başta Türkiye olmak üzere sözü geçen, sözü güçlü devletlerin bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

İnsanlık cephesinin dayanışması sayesinde yapılan anlaşmayla Filistin'de yaşanan acıların "bir nebze olsun hafifleme yoluna girdiğini" ifade eden Kurtulmuş, soykırım boyutuna ulaşmış İsrail saldırganlığına daha fazla tahammül edilemeyeceğinin açıkça görüldüğünü bildirdi.

Savaş suçlusu Netanyahu yönetiminin mahkemelerde hesap verene dek sözlerinin arkasında duracaklarını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Direnen Filistin halkının ve bedelini canları pahasına ödeyen kardeşlerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir. Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimizdir. Adil barış ancak adalet, güvenlik ve tam bağımsız Filistin devletinin genişçe tanınmasıyla sağlanır. Bu anlaşma, o yolda atılmış önemli bir adımdır. Dikkatimizi ve gözümüzü Gazze'den ayırmadan, insani yardım, siyasi çözüm ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş Gazze
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:23
Gazze'deki hükümetten Filistinlilere ateşkes tamamen yürürlüğe girmeden "dikkatli olma" uyarısı
15:21
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da baskın düzenleyip bazı Filistinlileri gözaltına aldı
15:19
Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek
15:15
Zelenski: Putin'in, gerçekten dünya savaşı başlatma riski çok yüksek
15:05
Bakan Kacır: Teşvik ve desteklerimizle katma değerli üretim büyümeye devam edecek
15:41
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
İsrail topraklarını gasbeden Yahudiler, El Halil'e baskın düzenledi
İsrail topraklarını gasbeden Yahudiler, El Halil'e baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okul çatısı araçlara zarar verdi
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okul çatısı araçlara zarar verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ