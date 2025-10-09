Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.10.2025 13:28

Çelik: Bağımsız ve egemen Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Çelik: Bağımsız ve egemen Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz

Ömer Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ve İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasının, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze'ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşama olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesinin bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdiğini aktaran Çelik, "Kardeş ülkeler Katar ve Mısır'ın değerli çabaları, bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeri geldi 'insanlık ittifakı' adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun."

ETİKETLER
AK Parti Ömer Çelik Filistin Devleti Gazze
Sıradaki Haber
Üç milletvekili Türkiye’ye getiriliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rize'de Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
14:02
Numan Kurtulmuş: Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimiz
13:48
Ormanlar için "yeşil vatan" seferberliği başlatılacak
13:55
Gençler "uzay ve havacılık" kampında buluşacak
13:44
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın için başsağlığı mesajı
Alaska’da Sonbahar Büyüsü
Alaska’da Sonbahar Büyüsü
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ