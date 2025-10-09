Hafif Sağanak Yağışlı 12.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.10.2025 12:16

Duran: "Kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun iki devletli çözüm olduğu unutulmamalıdır"

İletişim Başkanı Duran, "Bölgede kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm olduğu ise hiçbir zaman unutulmamalıdır" dedi.

Duran: "Kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun iki devletli çözüm olduğu unutulmamalıdır"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anlaşmanın birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta ülkemiz olmak üzere üzere bütün arabulucu aktörlerin çabası takdire şayandır.

Bu aşamadan sonra tarafların anlaşma koşullarına uyması, Gazze’ye acil insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’de iki yıldır yaşanan utanç tablosunun sona erdirilmesi gerekmektedir.

Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni süreçte de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Başta Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes koşullarına uyulması konuları olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz ve Gazze’deki yaraların sarılması için çalışacağız.

Bölgede kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm olduğu ise hiçbir zaman unutulmamalıdır."

Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
CİMER'e uluslararası iki ödül
