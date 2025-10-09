CİMER'e uluslararası iki ödül

İletişim Başkanı Duran NSosyal hesabından, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında CİMER'in "Kamu Sektörü" kategorisinde "Engelsiz CİMER", "Kriz Yönetimi" kategorisinde ise "CİMER – Deprem Acil" projeleriyle iki ödüle birden layık görüldüğünü belirtti.

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya genelinde kamu ve özel sektörden saygın kuruluşların katılım sağladığı bu etkinlikte ödül alan iki kıymetli projemizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devlet arasında kurulan iletişim köprüsünü daha da güçlendirmeye, uluslararası alanda örnek projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz."