Hafif Sağanak Yağışlı 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.10.2025 11:08

CİMER'e uluslararası iki ödül

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan IPRA 2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde "Engelsiz CİMER" ve "Deprem Acil" projeleriyle iki ödüle layık görüldüğünü duyurdu

CİMER'e uluslararası iki ödül

İletişim Başkanı Duran NSosyal hesabından, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında CİMER'in "Kamu Sektörü" kategorisinde "Engelsiz CİMER", "Kriz Yönetimi" kategorisinde ise "CİMER – Deprem Acil" projeleriyle iki ödüle birden layık görüldüğünü belirtti.

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya genelinde kamu ve özel sektörden saygın kuruluşların katılım sağladığı bu etkinlikte ödül alan iki kıymetli projemizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devlet arasında kurulan iletişim köprüsünü daha da güçlendirmeye, uluslararası alanda örnek projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Burhanettin Duran CİMER
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Uzmanlardan riskli gruplar için grip aşısı önerisi
12:31
Türkiye’de 5 sulak alan daha koruma kapsamına alındı
12:33
Biber ihracatının yüzde 71'i Batı Akdeniz'den
12:26
TOKİ, son iki ayda 6 bin 661 sosyal konutu teslim etti
12:20
Duran: "Kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun iki devletli çözüm olduğu unutulmamalıdır"
12:17
Discord, yaklaşık 70 bin kullanıcısının kimlik fotoğraflarının sızdırılmış olabileceğini açıkladı
Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması
Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ