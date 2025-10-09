Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
Gündem
AA 09.10.2025 09:49

Dışişleri: Ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze’de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri: Ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin yardımları yoğun şekilde sürecek

Ateşkesin sağlanmasıyla insani bir felaketin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.

Orta Doğu'da kalıcı barışın ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkün olduğuna dikkati çekilerek, ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin ilerleyen dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasının umulduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğin sürdürüleceğinin altı çizildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını belirtmişti.

