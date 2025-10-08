Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
Gündem
AA 08.10.2025 15:56

Numan Kurtulmuş: İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Özgürlük Filosu gemilerine saldırı) Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalı. İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz" dedi.

Numan Kurtulmuş: İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak oturumda konuşma yaptı.

Haydut İsrail unsurlarının Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına sert tepki gösteren Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok güçlü bir şekilde Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti;

Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalı. İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz.

Gemide 21 Türk vatandaşımız var. En kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye'ye getirilecektir.

Ayrıntılar gelecek...

İsrail'in Gazze Soykırımı Numan Kurtulmuş TBMM
