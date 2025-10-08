Numan Kurtulmuş: İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak oturumda konuşma yaptı.

Haydut İsrail unsurlarının Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına sert tepki gösteren Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok güçlü bir şekilde Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti;

Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalı. İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz.

Gemide 21 Türk vatandaşımız var. En kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye'ye getirilecektir.

