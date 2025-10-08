Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.10.2025 15:41

Duran: İsrail'in filoya müdahalesi haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneği

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yaptığı müdahalesine, "Haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir" sözleriyle tepki gösterdi.

Duran: İsrail'in filoya müdahalesi haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneği

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yaptığı müdahaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale; haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir. Küresel Sumud Filosu'ndan sonra, aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez.

Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasının ve Gazze halkının yanında durmaya; soykırıma, bu hukuk ve insanlık dışı saldırılara karşı mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı İsrail
