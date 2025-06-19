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TRT Haber 19.06.2025 00:11

Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek

Meclis Genel Kurulu'nda bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle, nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek

AK Parti'nin hazırladığı 31 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yeni düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Düzenleme ile Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, toplam öğretim elemanı sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak. 

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