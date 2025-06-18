DMM'den "İran'ı vuran İsrail uçaklarının İncirlik Üssünden Kalktığı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "iran'ı vuran İsrail uçaklarının İncirlik Üssünden Kalktığı" şeklindeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

DMM, tarafından yapılan açıklamada, FETÖ propaganda hesapları tarafından servis edilen ”İran'ı vuran İsrail uçaklarının İncirlik Üssünden Kalktığı” şeklindeki iddianın tamamen hayal ürünü olduğunu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ propaganda hesapları tarafından servis edilen ”İran'ı vuran İsrail uçaklarının İncirlik Üssünden Kalktığı” şeklindeki iddia tamamen hayal ürünüdür.

İsrail'in, Türkiye’de İncirlik Hava Üssünde ve herhangi bir sivil-askeri havalimanında konuşlanmış herhangi bir uçağı bulunmamaktadır.

Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarı desteklemektedir ve İsrail'in bölge barışını tehdit eden saldırgan tutumuna karşı çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırgan tutumunun sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için diplomatik inisiyatiflere öncülük etmektedir.

FETÖ üyelerinin tek amacı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumlarını yıpratmaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur".