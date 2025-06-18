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TRT Haber 18.06.2025 23:04

İletişim Başkanlığı: Özgür Özel, yürütülen soruşturmaları itibarsızlaştırmaya çalışıyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaları ve adli makamları itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek, "Sayın Özel’in, Adalet Bakanlığı lojmanı meselesini istismar etmeye devam etmesi ise ana muhalefet ağırlığı ile bağdaşmayan bir tutumdur" denildi.

İletişim Başkanlığı: Özgür Özel, yürütülen soruşturmaları itibarsızlaştırmaya çalışıyor

DMM'nin sosyal medya hesabından Özel'in bazı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaları ve soruşturmayı yürüten adli makamları itibarsızlaştırmaya dönük söylemlerine devam etmektedir.

"Özgür Özel, yanlış ve yanlı bilgilendiriyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı konuşma ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin ”Sayın Özel’in yaptığı açıklamalar, eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir” beyanını teyit etmiştir.

CHP Genel Başkanı Özel’in açıklamasından İBB tarafından halen İstanbul Adliyesi’ne araç tahsis uygulamasına devam edildiğinin doğrulandığı anlaşılmaktadır.

Sayın Özel’in son açıklamasında da İBB’nin İstanbul Adliyesi’ne araç tahsis uygulamasına karşı çıkmadığı görülmektedir.

İletişim Başkanlığı: Özgür Özel, yürütülen soruşturmaları itibarsızlaştırmaya çalışıyor

Doğrusu; İBB tarafından bir aracın bir şahsın emrine verildiği değil; İstanbul Adliyesi’nin emrine ve belirli bir mahkemenin hizmetine tahsis edildiğidir.

CHP Genel Başkanı Sayın Özel’in, İstanbul’da bütün izinleri alınarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanı meselesini istismar etmeye devam etmesi ise ana muhalefet ağırlığı ile bağdaşmayan bir tutumdur.

Sayın Özel’in bir fuara katılabilmek için ancak o fuarda sergilenen ürünleri alma niyeti ve maddi gelir düzeyi olması gerektiğini değerlendirmesi ise kendi kişisel yaklaşımıdır.

Kamuoyunun takdirlerine arz olunur".

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CHP Dezenformasyon İletişim Başkanlığı Özgür Özel
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