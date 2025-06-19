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TRT Haber 19.06.2025 00:07

2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın sona eriyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın sona eriyor. Okullarda eğitim öğretim dönemi sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karnelerini alacak ve yaz tatiline çıkacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın sona eriyor

2024-2025 eğitim öğretim yılında sona gelindi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için 3 aylık yaz tatili başlıyor.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasını sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile geçirdi.

YKS hafta sonu yapılacak

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlarının ise önünde YKS maratonu var. Adaylar, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak. Sınav Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere 5 ilde yapılacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ile bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde,, bir dizi yenilik hayata geçirildi. Yeni müfredat okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde ilk kez uygulandı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim oldu.
Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından, bu yıldan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açıldı.

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı 23-27 Haziran tarihlerinde yapılacak

Öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı da belli oldu.

Buna göre 23-27 Haziran tarihlerinde, öğretmenler istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında Mesleki Çalışma Programı'na katılabilecek.

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