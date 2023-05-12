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TRT Haber 12.05.2023 14:23

Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi

Nüfus müdürlükleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminde oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için 13-14 Mayıs'ta açık olacak.

Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), nüfus müdürlüklerinin seçim mesaisi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacağı, işlemlerin randevusuz olarak yapılacağı belirtildi.

T.C. numarası olan kimlikler de geçerli

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

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