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TRT Haber 12.05.2023 14:08

Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun bazı gelişmeleri bildiği ortada

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi. "Kötü ve pis bir iş" diyen Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konu hakkında bazı gelişmeleri bildiğini söyledi.

Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun bazı gelişmeleri bildiği ortada

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, TRT Haber Özel Röportaj programında Hande Koçyiğit ve Mustafa Kartoğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi. "Kötü ve pis bir iş" diyen Kurtulmuş, "Birileri bu operasyona hazırlanmış." ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konu hakkında bazı gelişmeleri bildiğini söyleyen Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı işaret etmesini de eleştirdi. 

Kurtulmuş, açıklamalarında şunları kaydetti;

"Tabii gerçekten son derece kötü, pis bir iş. Deniz Baykal'a aynı şekilde birtakım kaset operasyonlarıdır genel başkanlıktan edildi. Hemen arkasından hazırlanan zemin temizlendi. O temizlenen zemin, FETÖ'cüler açısından söylüyorum. O zemin üzerinde sayın Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığı temin edilmiş oldu.

 

Bu üzüntü vericidir. Ama öyle birileri bu operasyona hazırlanmış. Sayın Kılıçdaroğlu'nun epey bir süredir işte kasetlerden bahsetmesi işte bazı falan hikayelerini kamuoyunun gündemine getirmiş olması. Bizim bilmediğimiz ama karşı tarafta Kılıçdaroğlu'nun bildiği bazı gelişmelerin olduğunu ortaya koyuyor.

 

Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı birisinin kalkıp hem de Türkiye seçimleriyle ilgili burada Rusya'yı açıktan böyle eleştirmesi ve hatta tehdit eder bir hususta bu cümlelerin açık söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden o cümleyi, o sözü yazabilecek bir aklın çıkacağına inanmıyorum. Onun arkasında da bir iyi hazırlanmış, bir isim bir kişinin olduğunu aklının olduğunu tahmin ediyorum. Bu son derece sorumsuzca bir tavırdır.

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Numan Kurtulmuş Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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