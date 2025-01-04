Çok Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.01.2025 08:01

Nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-14" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin'de "Siberağ-14" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliği belirlenen 20 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca  soruşturma başlatıldı. 

Yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Ferdi Tayfur bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:00
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
07:17
Haiti'de 11 bin kişi çeteler yüzünden evlerini terk etti
06:56
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
06:21
En fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten
05:54
Savunma sanayiinden 2024'te ihracat rekoru
05:42
Otomotiv endüstrisi 2024'te en fazla ihracat yapan sektör oldu
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
FOTO FOKUS
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ