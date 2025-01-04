Nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin'de "Siberağ-14" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliği belirlenen 20 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.