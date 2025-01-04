Ferdi Tayfur için AKM'de tören düzenlendi

Türkiye'de arabesk müzik denince adı en önde gelenlerden oldu. Sesi ve tarzıyla müzik dünyasına damgasını vurdu.

Şarkıları kimi zaman sevenlere tercüman oldu. Kimi zaman ise söylenmek istenenler onun sözleriyle muhatabına aktarıldı.

Onu bir kez olsun görmek için bazen yüz binler konserlerine koştu. Ulaşamayan sayısız hayranı ise filmlerine akın etti.

Ferdi Tayfur'un tavrına, duygusuna ve şarkılarına hayran olan milyonlar artık, hayatlarındaki bir parçayı hatıralarına gömmeye hazırlanıyor.

İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde

Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi.

Ferdi Tayfur'un cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene siyaset, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih Kısaparmak, Yavuz Bingöl, Ahmet Selçuk İlkan, Muhteşem Candan, Gökhan Günay katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin sunuculuğunu "Gezegen Mehmet" olarak tanınan radyo programcısı Mehmet Akbay yaptı.

"İşte bazen bir isim, sözler için fazla ağır kalıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, böylesi bir kaybı söze dökebilmenin çok zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede bir devrin insanları yıllarca gönül dünyasını, yürek yarasını, saklı sızısını onun sesinde ve sözünde paylaşmış, onunla içinden atıp rahatlamış, şarkılarını bir muhabbet gibi diline dolayıp onunla kendini anlatmış ve konuşup anlaşmış. Şimdi gelin de Ferdi Tayfur'u söze dökün; vedasının sebep olduğu duyguları ve boşluğu hakkıyla dillendirin. Mümkün değil. İşte bazen bir isim, sözler için fazla ağır kalıyor. Ferdi Tayfur'u belki ancak böyle anlatabiliriz."

Arabesk kültürünün Türk insanında kabul görmesinde usta sanatçının büyük rolü olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu aziz millet herkesi 'ailesinden biri' olarak kabullenmez. Beğeni farklı bir şeydir, gelir geçer. Severek, saygı duyarak kabullenmek ve sahiplenmek sanatçının büyüklüğüne ve başarısına halkın verdiği onaydır adeta. Herkese nasip olmuyor." dedi.

Ersoy, Tayfur'un sesinin ve sözlerinin yanı sıra insanlığının ve sevenlerinin karşısındaki duruşunun güzel olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu bir övgüden öte açık bir gerçek. Zira albümleri ve konserleri rekorlar kıran, şarkıları film olan bir sanatçıya çok farklı ünvanlar verilebilirdi. Ama milletimiz ona 'Ferdi Baba' yahut 'Ferdi Abi' diye seslendi hep. Ne eksik ne fazla... İşte büyüklük ancak bu kadar sade ve bu kadar net ifade edilebilir. Bu sahiplenişi, sevgi ve saygıyı başka bir şekilde açıklamak da mümkün değildir. Onu baki aleme uğurlarken tek tesellimiz geride yankısı dinmeyecek bir ses, bir duygu dünyası miras bırakmış olmasıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Değerli ailesine, yol arkadaşlarına ve sanat camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kabri nur, mekânı cennet olsun inşallah."