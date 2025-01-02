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Kültür-Sanat
TRT Haber 02.01.2025 20:05

Ferdi Tayfur vefat etti

Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur vefat etti

Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Ferdi Tayfur vefat etti

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, daha önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Tayfur, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilmiş, Medical Park Antalya Hastanesinde tedaviye alınmış, ameliyat edilmişti.

Ferdi Tayfur için taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Değerli sanatçımız, beyefendi kişiliği ile maruf Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride güzel hatıralar ve eserler bırakarak gidenlere ne mutlu." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Milletimizin gönlünde 'Ferdi Baba' ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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