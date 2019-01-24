Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtik"

Bugün ülkemizde e-Devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıktı. Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtik. Araştırma geliştirme merkezlerimizin sayısı bini geçti. Tasarım merkezlerimizin sayısı 300’e yaklaştı. Teknopark sayımız 81’i buldu.

"Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz"

Her ülke yeni döneme yeni isimler veriyor. Biz ise Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz. Artık kendi ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde olması milli güvenlik meselesidir. Amacımız veriyi işleyerek, anlamlı ve kullanılabilir hale getirecek adımların atılmasını sağlamaktır.

Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür.

"Yapay zeka yepyeni bir devrimdir"

Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir. Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecek. Tüm çalışmalarımızı insan merkezli bir anlayışla yürütmeyi sürdüreceğiz.

"Bizim Suriye'de işgal derdimiz yok"

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarında kullandığımız yöntemleri geçmişteki yöntemlerle karşılaştırmak mümkün değil.

Biz asla Batı’nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz. Bizden daha nice zengin ülke olmasına rağmen, insani yardımda dünyada bir numarayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz asla Batı'nın, mültecilere kapılarını kapatmasına ve onların ölümlerini seyretmesine yol açan zihniyeti ile hareket etmedik.https://t.co/t4C0OjpIJw pic.twitter.com/ddmAdGuHUW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2019

Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir, diğer ülkelerin başlka ajandası var. Bizim Suriye'de işgal derdimiz yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de işgal derdimiz yok. Suriye'de insani amaçlarla bulunan terk ülke Türkiye'dir. Diğer ülkelerin başka ajandaları var.https://t.co/t4C0OjpIJw pic.twitter.com/tyAiSVNUGk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2019

"Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi mücadelesini veriyoruz"

Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki, ne olursa olsun ayakta kalmanın önemini çok iyi biliyoruz. 16 yıldır Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi mücadelesini veriyoruz.

"Sandıktan gelene saygı duymak zorundayız"

Nerede bir darbe girişimi varsa biz ayırt etmeksizin hepsinin karşısındayız. Zira sandıktan gelene saygı duymak zorundayız. 15 Temmuz’da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline göz dikenler belalarını bulmuşlardır. Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birinden kurtulmayı başarmıştır. 251 şehidimiz oldu, 2193 gazimiz ama istiklalimizi ve istikbalimizi o gece kurtarabilme imkanımız oldu.

Kaynak: TRT Haber