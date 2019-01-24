Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber televizyonunda soruları yanıtladı, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın Suriye’den çekileceğini önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söylediğini, sonra kamuoyu ile paylaştığını dile getiren Çavuşoğlu, güvenlikle ilgili birimlerin Trump’ı çekilme kararından caydırmaya çalıştığını söyledi.

Rusya’nın Trump’ın çekilme kararına temkinli yaklaştığını belirten Çavuşoğlu, güvenli bölge ile ilgili takvimin söz konusu olmadığını görüşmelere devam ettiklerini ifade etti.

"James Jeffrey Ankara'ya gelecek"

ABD’nin YPG/PKK ile bağlarını koparacağını, buna benzer konularda görüşmelere devam ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek.” diye konuştu.

"Zarif ve Lavrov ile temaslar kuracağız"

Suriye’de siyasi süreç konusunda Astana, Soçi ve Cenevre’de atılan adımlar neticesinde bu noktalara geldiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Suriye için anayasa komisyonunun en kısa sürede toplanması için İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile temaslar kuracaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “Biz anayasa komisyonunun kurulmasını konuşuyorsak Rusya ve İran ile attığımız adımların sonucudur. Suriye için bir anayasayı Suriyeliler kendileri otursun bunu müzakere etsin. Siyasi çözüm sürecinde Rusya ile birlikte çalışıyoruz.” dedi.

“Biz tek başımıza bu güvenli bölgeyi oluşturabiliriz”

Suriye’de Irak’ın kuzeyindeki gibi bir güvenli bölge olmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Suriye'de güvenli bölge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikridir. Bizimle bu konuda ABD ve diğer ülkeler işbirliği yapmak istiyorsa buna karşı değiliz. Biz tek başımıza bu güvenli bölgeyi oluşturabiliriz. 20 mil, coğrafi durum göz önünde tutularak değişebilir.” İfadelerini kullandı.

"ABD, örgütün karanlık yüzünü görmeye başladı"

FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili somut sonuç elde edilemediğini ifade eden Çavuşoğlu, “FBI'ın soruşturması çok ciddi boyutlara gidiyor. ABD içinde bu örgütün karanlık yüzünü ve illegal bize detaylı şekilde anlatmaya başladılar. Ciddi bir soruşturma var. Bu soruşturmayı iade kadar önemli görüyoruz. ABD'den gelen heyet bu örgütün karanlık yüzünü gördü.” dedi.

"Vahim gelişmeler olabilir"

ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimine değinen Çavuşoğlu, bir ülkenin içişlerine bu kadar müdahale edilmesine karşı olduklarını, bazı Latin Amerika ülkelerinin ve ABD'nin Venezuela'nın içişlerine karıştığını söyledi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Venezuela dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. Her alanda gerçekten dünyanın en zengin ülkelerinde birisi. Bugüne kadar o zenginlikleri kullanma konusunda çok geri kalmış bir ülke. Şu andaki gelişmeler ise ciddi bir şekilde endişe veriyor. Biz de işte Venezuela’nın ekonomisine zor şartlarda da destek vermeye çalıştık. Şimdi seçimle gelmiş bir başkan var. Diğer taraftan Meclis başkanı kendi defacto olarak başkan ilan ediyor. Bazı ülkeler de bunu tanıdı. Esasen bu bir kaosa yol açabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız Maduro’yu arayarak son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Demokrasiye desteğini güçlü bir şekilde vurguladı. İnşallah Venezuela sükûnetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatabilir. Aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir. Türkiye olarak da üzerimize düşeni yapacağız."