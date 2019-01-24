Ekonomi

"İlk çeyrek Türkiye için beklenenden iyi başladı"

24 Ocak 2019 Perşembe 11:29 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 11:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk çeyreğin Türkiye için beklenenden iyi başladığını belirterek, “Türkiye hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bloomberg kanalına konuştu. İlk çeyreğin Türkiye için beklenenden iyi başladığını belirten Albayrak, “Türkiye hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak.” dedi. Büyümenin yumuşak iniş stratejisini ortaya koyduğunu dile getiren Albayrak, Türkiye’nin bilançosunun çok güçlü olduğunu bildiklerini ifade etti. Etiketler: berat albayrak türkiye ekonomi hazine ve maliye bakanlığı

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