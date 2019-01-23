İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kırıkkale Valiliğinde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Uzunkaya konuşmasında, kurum olarak her gün yeni başarılar elde etmek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

İşsizlik konusunda alınması gereken çok uzun bir mesafe, istihdam için atılacak çok büyük adımlar olduğunu dile getiren Uzunkaya, buna rağmen son 15 yılda tüm meselelerde olduğu gibi istihdamda da büyük mesafe katedildiğini söyledi.

"Yüzde 18'lik bir istihdam artışı gerçekleştirdik"

"İŞKUR, 24 bin 482'den 1 milyon 247 binlere varan bir istihdam oluşturdu." diyen Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Kırıkkale ölçeğinde bakıldığı zaman 2002 yılında İŞKUR sadece 55 insanımızın istihdamına aracılık yapan bir kurum konumunda. 2018'e gelindiğinde ise bu rakamın 6 bin 302'ye çıktığını görüyoruz. Türkiye genelinde ise 2017'de 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam etmiştik. Bu rakamı 1 milyon 247 bine çıkardık. Yani bir önceki yıla göre yüzde 18'lik bir istihdam artışı gerçekleştirdik."

Uzunkaya, bu gibi başarıların hep birlikte çalışıldığı zaman elde edildiğini, daha büyük başarılar için daha fazla birliğe ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Vali Yunus Sezer de "Firmalarda nitelikli eleman ihtiyacı çok fazla. Bu nitelikli elemanlarla firmaları buluşturma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kırıkkale'de muhakkak işsizlik konusunda İŞKUR güzel çalışmalar yapıyor ama bunu daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Çünkü böyle bir potansiyelimiz var." dedi.

Kaynak: AA