AK Parti Sözcüsü Çelik, “Demokrasi ile yönetilen ülkelerin başka bir ülkeye atama yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu gayrimeşru bir eylemdir.” ifadelerini kullandı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Hiçbir ülke Venezuela’ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz.” dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, “Demokrasi ile yönetilen ülkelerin başka bir ülkeye atama yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu gayrimeşru bir eylemdir.” ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...