Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor.

Bu doğrultuda yapılan analizler sonucunda vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında inceleme yapılıyor.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından vergi kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

"12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik"

Açıklamasında, "Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik" dedi.

"2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek suç duyurusunda bulunduk"

Bakan Nebati sözlerini şöyle noktaladı:

"Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz."