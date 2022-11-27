Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 06:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evcil hayvanları kayıt altına almak için son gün 31 Aralık
Evcil hayvanlara mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında tanınan ek süre 31 Aralık'ta sona erecek. Uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 500 bin evcil hayvan kayıt altına alındı. Mikroçip taktırmayan kedi, köpek ve gelincik sahiplerine para cezası uygulanacak.
Evcil hayvanlar için zorunlu mikroçip uygulaması yaygınlaşıyor. Bu uygulama ile evcil hayvanların sağlık koşulları takip ediliyor, kaybolduklarında bulunmaları kolaylaşıyor.
Zorunlu mikroçip uygulamasıyla birlikte evcil hayvanların çalınma sokağa bırakılma ve terk edilme gibi olumsuz durumlarla karşılaşmasının da önüne geçilmiş oluyor.
Mikroçip, veteriner tarafından evcil hayvanın deri altına kolay ve hızlı şekilde yerleştiriliyor.
Evcil hayvanına mikroçip taktırmayana para cezası
Bugüne dek yaklaşık 500 bin evcil hayvan kayıt altına alındı.
Mikroçip uygulamasına henüz geçmeyen evcil hayvan sahipleri için tanınan ek süre 31 Aralık'ta sona erecek.
Kedi, köpek ve gelinciklerine kimliklendirme yapmayanlara 1634 lira ceza kesilecek.
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