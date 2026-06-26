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Gündem
TRT Haber 26.06.2026 16:44

"NATO Zirvesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"NATO Zirvesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı' yönündeki iddialar doğru değildir.

Ülkemizin başkenti Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır.

Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."

"NATO Zirvesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" iddialarına yalanlama

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