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Gündem
AA 26.06.2026 14:46

NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 Meclis Başkanı katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 Meclis Başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak.

NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 Meclis Başkanı katılacak

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO'ya üye ülkelerin parlamento başkanları İstanbul'da bir araya gelecek.

Müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayacak zirveye 20 Meclis Başkanı, 3 Meclis Başkanvekili, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO Genel Sekreter Vekili Radmila Shekerinska, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri, müttefik ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri iştirak edecek.

Zirve kapsamında Arnavutluk, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz ve Slovakya'dan meclis başkanları İstanbul'da bir araya gelecek.

NATO PA tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içinde düzenlenmeye başlanan zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter eşgüdümün güçlendirilmesi açısından önemli bir platform niteliği taşıyor.

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Toplantıda, meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek. Ziyarette, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.

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