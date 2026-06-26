Beşiktaş GAİN EuroLeague'de mücadele edecek

Organizasyonun açıklamasında, Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık "wild card" (özel davet) ile 24 Eylül'de başlayacak 2026-27 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yönetim kurulunun, Real Madrid'in 10 yıllık lisansının uzatılmasını onayladığı ifade edildi.

Öte yandan Süper Kupa organizasyonunun ise 18-19 Eylül tarihlerinde başlatılmasına onay verildiği aktarıldı. Müsabaka formatı ve katılacak takımlara ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde duyurulacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından siyah-beyazlıların da dahil olmasıyla gelecek sezon Avrupa Ligi'ne 3 Türk temsilcisi katılacak.

Türk basketbolu, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19 sezonlarının ardından tarihte 8. kez Avrupa Ligi'nde ikiden fazla takımla temsil edilecek.