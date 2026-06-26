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Gündem
AA 26.06.2026 13:55

Beşiktaş GAİN EuroLeague'de mücadele edecek

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele edeceği duyuruldu.

Beşiktaş GAİN EuroLeague'de mücadele edecek

Organizasyonun açıklamasında, Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık "wild card" (özel davet) ile 24 Eylül'de başlayacak 2026-27 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yönetim kurulunun, Real Madrid'in 10 yıllık lisansının uzatılmasını onayladığı ifade edildi.

Öte yandan Süper Kupa organizasyonunun ise 18-19 Eylül tarihlerinde başlatılmasına onay verildiği aktarıldı. Müsabaka formatı ve katılacak takımlara ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde duyurulacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından siyah-beyazlıların da dahil olmasıyla gelecek sezon Avrupa Ligi'ne 3 Türk temsilcisi katılacak.

Türk basketbolu, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19 sezonlarının ardından tarihte 8. kez Avrupa Ligi'nde ikiden fazla takımla temsil edilecek.

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