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Gündem
TRT Haber 11.07.2023 00:11

NATO Zirvesi başlıyor: Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç'in üyeliği ve terörle mücadele gündemde

Kritik Nato Zirvesi Litvanya’nın başkenti Vilnius'te bugün başlıyor. 31 ülke liderinin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç'in NATO üyeliği ve terörle mücadele olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılarak liderler oturumunda konuşacak.

NATO Zirvesi başlıyor: Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç'in üyeliği ve terörle mücadele gündemde

NATO'nun liderleri yıllık toplantı için Litvanya'nın başkenti Vilnius’te bir araya geliyor.

Dünyanın büyük güvenlik sorunları yaşadığı dönemde gerçekleşen zirvede Rusya-Ukrayna savaşı öncelikli başlık olacak.

Ukrayna'nın NATO üyeliği talebi de görüşülecek. Bazı İttifak üyeleri Ukrayna'nın üyeliğine sıcak bakarken, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi ülkeler ise Ukrayna'nın hazır olmadığı, farklı bir modelle iş birliği sağlanması görüşünde.

Zirvede terörle mücadele konusu da değerlendirilecek.

Gündemdeki bir diğer başlık ise İsveç'in NATO üyeliği olacak. Bu konuda Türkiye'yi ikna çabaları sürüyor.

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Ankara, İsveç'in mevzuattaki değişiklerini olumlu karşılarken, uygulamada yeterince çaba gösterilmediğini vurguluyor.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı, liderler oturumunda bir konuşma yapacak.
Erdoğan, Vilnius'ta ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Üst düzey güvenlik tedbirleri alındı

İttifaka üye 31 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılacağı zirve için Vilnius’te üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Baltık ülkesi Litvanya, tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Zirve süresince diğer ittifak ülkelerinin de katkısıyla 33 bin asker ve polis görev yapacak. Kentte yolların büyük bölümü trafiğe kapatıldı.

Bölgede hava sahası kapalı olacak

Üç gün boyunca zirvenin yapılacağı bölgede hava sahası kapalı olacak. Baltık Denizi'nde savaş gemileri, ülkede patriot hava savunma füzeleri güvenlik nedeniyle hazır tutulacak.

Ev sahibi ülke olan Litvanya, zirvenin yapılacağı Vilnius'u NATO üyeliğine destek verdiği Ukrayna bayraklarıyla donattı.
 

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