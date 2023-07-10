Bakan Özhaseki'den Karadeniz bölgesindeki yağışlara ilişkin açıklama

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sel bölgesine yakın şehirlerdeki İl Müdürlüklerine bağlı personelin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bütün ihbarları değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte, vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum" açıklamasını yaptı.