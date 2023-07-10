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Gündem
AA 10.07.2023 20:23

Bakan Özhaseki'den Karadeniz bölgesindeki yağışlara ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Karadeniz bölgesindeki yağışlara ilişkin gelen bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını dikkate almalarını istirham ediyorum" dedi.

Bakan Özhaseki'den Karadeniz bölgesindeki yağışlara ilişkin açıklama

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sel bölgesine yakın şehirlerdeki İl Müdürlüklerine bağlı personelin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bütün ihbarları değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte, vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum" açıklamasını yaptı.

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Mehmet Özhaseki Yağış Sağanak Karadeniz Bölgesi
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