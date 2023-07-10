Bakan Koca: Fatsa'da selde bir kişi kayboldu, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ordu Fatsa'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
ORDU FATSA’DA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2023
İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi…