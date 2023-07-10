Bakan Koca: Fatsa'da selde bir kişi kayboldu, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ordu Fatsa'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."