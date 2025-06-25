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Gündem
TRT Haber 25.06.2025 12:19

NATO liderleri, Lahey Zirvesi'nin ikinci gününde bir araya geldi

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı, NATO Zirvesi'nde ikinci gün toplantıları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında bugün ikili görüşmeler yapacak.

NATO liderleri, Lahey Zirvesi'nin ikinci gününde bir araya geldi
[Fotograf: AA]

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenleniyor. Zirveye 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler zirvesinin 2. oturumunun yapılacağı salona giriş yaptı. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Toplantısı öncesinde, zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi. Ev sahibi Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schoof ve Rutte ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

 

Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.

Daha sonra başlayan liderler oturumu basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler sürerken gerçekleşen zirvede mesajlarını verecek.

Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Bir sonraki NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenecek olması sebebiyle Hollanda ile Türkiye arasında devir teslim töreni de yapılacak. 

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