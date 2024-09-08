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TRT Haber 08.09.2024 16:21

Narin soruşturmasında 21 gözaltı kararı

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Narin soruşturmasında 21 gözaltı kararı
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir.

Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir.

Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir.

Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum"

Ayrıntılar geliyor...

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