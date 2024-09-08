Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu

21 Ağustos'ta ailesi durumu yetkililere bildirince 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Bölgede 55 kilometrekarelik alan, hassas burunlu köpek ile yer altı ve su altı görüntüleme cihazları da kullanılarak arandı.

Çalışmaların 19'uncu gününde 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni köy yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında daha önce Narin'in amcası olan S.G tutuklanmıştı.

Bölgede inceleme yapıldı

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı. Söz konusu bölgede yapılan aramada bulunan Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgede insansız hava aracı ile de inceleme yapıldı.

Alınan önlemler kapsamında jandarma ekiplerince Tavşantepe Mahallesi'ne girişlere izin verilmiyor.

"Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar hesap verecek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

"Dere kenarında çuval içinde bulundu"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin çuval içerisinde ve üzeri taşla kapatılmış halde bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.



Vali Murat Zorluoğlu, olayla ilgili açıklama yapıyor. https://t.co/lW5gRbNd40 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2024

"İlk bulgulara göre kayı Narin’in öldürüldükten sonra bir çuval içerisine konulup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dallarıyla ve taşlarla şüphe uyandırmayacak bir şekilde doğal görünüm verilip kapatıldığı anlaşılmıştır."