Açık 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 08.09.2024 16:21

Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 23'e yükseldi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 23'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken Narin Güran'ın amcasının da bulunduğu 2 kişi daha gözaltına alındı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

"1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildi"

Adalet Bakanı Tunç, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

ETİKETLER
Diyarbakır Son Dakika
Sıradaki Haber
Çelik: Narin kızımıza bu caniliği yapanlar, adalet önünde hesap verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:32
Gazzeli fotoğrafçı aldığı büyük ödülü Filistinlilere adadı
23:00
Okullarda yarın şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
23:10
Yurdun birçok yerinde sağanak etkili oldu
22:36
Gazze Şeridi'ndeki 443 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandı
21:53
Ataşehir'de mobilya mağazasında yangın
23:22
Şehit askerlerimiz için taziye mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ