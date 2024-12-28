Narin Güran davasında karar açıklanıyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması üçüncü günde de devam etti.

Duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, savunma yaptı.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip masum olduklarını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran, suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Bahtiyar'ı suçladı ve beraatini istedi. Anne Yüksel Güran ise suçlamaları reddetti, masum olduğunu söyledi.

Tutuklu sanıkların savunmaları bitti. Mahkeme Başkanının kararı, saat 21.00'da açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Mahkeme Başkanı, 21.00’de son sözlerin alınacağını belirterek, sağlık personelinin de salonda hazır edilmesini istedi.