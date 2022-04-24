HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 22 Nisan Cuma günü mesai bitimine yakın bir saatte, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Cumartesi günü kanun teklifini TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP'li Paylan, 7 yıldır aynı kanun teklifini verdiğine yönelik açıklamada bulunmuştu ancak aynı mahiyette kanun teklifinin sadece 20 Nisan 2018'de verildiği ve iade edildiği öğrenildi.

Paylan'ın 2019 ve 2020 yıllarında aynı konuya ilişkin verdiği iki araştırma önergesi de iade edildi.