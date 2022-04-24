Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: Savaşa rağmen tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı açıklamada, "Savaşa rağmen tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması’nda açıklama yaptı.
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Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı İhracat Nureddin Nebati
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