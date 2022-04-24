Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına 'ikiyüzlülük' tepkisi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Aynı kişilerin, 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı batılı liderlerin son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunduğu belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Doğru. Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.
Bazı batılı liderler son günlerde “soykırımın” ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2022
Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için “soykırım” kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir. pic.twitter.com/3uQ2AVTeMJ
Etiketler: Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu
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