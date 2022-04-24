Kimi gönderebildi ailesine özlem dolu satırlarını, kimi ise fırsat bulamadı. Son mektubu cebinde, şehit düştü.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşlarında yazılan onlarca mektup ve günlüğü biraraya getirdi.

Mektuplarla ilgili bilgi veren Tarihçi Sıdıka Yamaç, "Muharebeye katılan subaylarla askerlerle ilgili birçok çalışma yayın sergi düzenlemeler yapıldı ama şu an bizim üzerinde çalıştığımız bu dokümanlarla belgelerle belki de eksik kalan taraflar biraz tamamlanmış olacak" dedi.

Kemal Efendi'nin 107 yıl önce yazdığı mektuplar tarihe ışık tutuyor

Mektuplar pek çok ayrıntıyı içeriyor. Yaşanan çatışma ve taarruz anları anlatılıyor. 14'üncü Tümen subaylarından Kemal Efendi de düzenli mektup yazanlardandı.

Kemal Efendi, tam 107 yıl önce yazdı mektuplarını. Dile hakimiyeti ve duygu yüklü anlatımı, okuyanı yine o günlere götürüyor. Satırlar, Mehmetçik'in vatan için gösterdiği fedakarlığı bir kez daha ortaya koyuyor. Kemal Efendi gibi binlerce asker, yaşananları satırlara döktü.

Çanakkale savaşında 14'üncü Tümenin subaylarından bir tanesiydi kemal efendi onun yazmış olduğu mektupları diğerlerinden ayıran özelliğiyse hissettiği şeyleri ve yaşadıklarını mektuplarda resmetmiş olmasıydı toplanda 160 mektup bulundu bu mektupların tamamının da şu anda çevirisi yapılıyor.

Askerlerin mektuplarında düşmana ait ayrıntılara rastlandı

Askerler, cepheden yazdıkları mektup ve savaş günlüklerinde düşmana ait bilgilere de yer verdiler.

Özellikle Fransızların Seddülbahir Cephesi'nde kullandıkları düğme zil dedikleri ve Türk askerlerinin de kara kedi olarak adlandırdıkları Fransız havanına ait çok fazla veri ve teknik çizimler var mektuplarda yer alıyor.

Mektup ve günlükler üzerine yürütülen çalışmanın kısa sürede tamamlanarak, kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.