Bir haftada 172 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik son bir haftada terör örgütüne ağır darbe vurdu. Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde "gece gündüz" demeden teröristlerin izin sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor. Mehmetçik her an teröristlerin ensesinde.
Pençe Kilit'te 54 terörist etkisiz
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde komandolar teröristlerin inine girdi. Operasyonda şu ana kadar 54 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Şimşek bölgesinde de bordo bereliler sıcak temas sağladı. 3 terörist ölü ele geçirildi.
Irak'ın kuzeyinde son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 oldu.
Suriye'de 50 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlar hız kesmedi. Fırat Kalkanı bölgesinde Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehit düştüğü saldırı sonrası geniş kapsamlı operasyon yürütüldü. 50 terörist etkisiz hale getirildi.
Komandolar Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise saldırı girişimlerini boşa çıkartı.
Son 7 günde sızma girişiminde bulanan 61 terörist ölü ele geçirildi.
Mehmetçik yurt içinde ise teröristleri abluka altına aldı. Hakkari kırsalındaki Eren Abluka- 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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