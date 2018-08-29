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Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümü nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğraflarını paylaştı.

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Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruzun bilinmeyen fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATAŞE) Başkanlığı arşivlerinden paylaşıldı.

Fotoğraflarla birlikte, "Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi" olarak nitelendirilen büyük zafere dair detaylar da ortaya çıktı.

Fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Çay'da konuşlu 1'inci Ordu Karargahı'nda askeri bandoyla karşılanması, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerine çıkışı da yer aldı.

Atatürk'ün 1'inci Ordu Sancağı'nın yanındaki görüntülerinin de olduğu albümde, bir süvari birliğinin safta duruşu, piyade birliğinin tüfek çatışı, askeri fabrikada fişek yapımı dikkat çeken diğer fotoğraflar arasında.

Kaynak: AA 

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanl, fotoğraf, Büyük Taarruz
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