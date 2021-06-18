Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yapılan müsilaj temizliği ve denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

"Marmara'nın kirletilmesine izin vermeyeceğiz"

4 bin 41 denetim gerçekleştirdik. 8 işletmeye kapatma cezası ve 12,5 milyon lira para cezası uygulandı. 7 gün 24 saat denetimlerimiz devam edecek. Marmara'nın kirletilmesine izin vermeyeceğiz.

#SONDAKİKA

[Marmara’da müsilaj temizliği] Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 4 binden fazla denetim yapıldı. 8 işletme kapatıldı, 12 milyon liradan fazla ceza kesildi.https://t.co/ZEXp43wdYP pic.twitter.com/OtGHBxjEhV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 18, 2021

Kapattığımız işletmelerin 3'ü Yalova'da, 3'ü Balıkesir'de, 2'si Tekirdağ'da. Bugüne kadar çalışmalar çerçevesinde toplamda 3 bin 850 metreküp müsilajın temizliğini sağlayarak bertaraf tesislerine gönderdik.

Biyolojik ve teknik çalışmalarımız sürüyor. Deniz dibindeki azotun yüzde 40 azalması halinde bilim insanlarımız Marmara'nın eski haline dönebileceğini söylüyorlar.

"Atılması gereken tüm adımları atıyoruz"

Amacımız, 25 milyon vatandaşımızın yaşadığı bu alanımızı koruma altına alarak gelecek nesillere bugünden daha iyi şekilde bırakmaktır. Bizim çalışmalarımız takvim çerçevesinde ilerliyor. Atılması gereken tüm adımları da atıyoruz. Müsilajdan aldığımız numuneler ağır metaller içermediği yönünde.