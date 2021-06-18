Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesinin olumlu geçtiğine dikkat çekildi: “Sorunların çözümü için ortak irade var."



Kabil Havaalanı’nın nasıl korunacağı konusuyla ilgili de “Önümüzdeki günlerde görüşmeler sürecek. Müttefikler Türkiye'nin korumasını istiyor” açıklaması yapıldı.



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