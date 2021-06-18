Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan-Biden görüşmesi: Sorunların çözümü için ortak irade var
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Erdoğan-Biden görüşmesi olumlu bir havada geçti. Sorunların çözümü için ortak irade var.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesinin olumlu geçtiğine dikkat çekildi: “Sorunların çözümü için ortak irade var."
Kabil Havaalanı’nın nasıl korunacağı konusuyla ilgili de “Önümüzdeki günlerde görüşmeler sürecek. Müttefikler Türkiye'nin korumasını istiyor” açıklaması yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- ABD İlişkileri
Sıradaki Haber
Türkiye aşılamada 40 milyon dozu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz