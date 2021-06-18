Selahaddin Gülen, FETÖ'nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlıyordu. Elebaşı Gülen’in sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu’nun kayın biraderi olan yeğen Gülen'in, örgütün ülke sorumluları ile de akrabalık bağı bulunuyor.



Elebaşı Gülen’in talimatı ve örgütün gizli yapılanmasının yardımıyla Türkiye’den yurtdışına kaçan Selahaddin Gülen'in izine MİT ulaşmıştı.

İtirafçı olmak istedi

Gülen, MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Sorgusunda itirafçı olmak istediğini beyan eden Gülen örgütle ilgili önemli bilgiler verdi.

Selahaddin Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşını korku sardığını, uzun süre kimseyle görüşmediğini anlattı:

"Amcamın yanına hiçbir ziyaretçi alınmadı"

"Darbe girişimi sonrasında amcamın yanına hiçbir ziyaretçi alınmadı. Eylül ayına kadar dışarıdan kimse yanına giremedi. Sonrasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılarak kampın etrafına özel güvenlikler tutuldu. Kamp gece görüşlü ve sensörlü kameralar ile donatıldı."

Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile iddianame hazırlandı.