Sudaki oksijeni tüketen deniz salyasına, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde, reaktif oksijen uygulandı. Sonuç bilim insanlarını umutlandırdı. Müsilajın dibe çöktüğü ve suyun berraklaştığı görüldü.

Reaktif oksijen, havadaki oksijenin elektriksel alandan geçirilmesiyle elde ediliyor. Çalışmada yüksek enerjili oksijen suya verildi. Deniz salyalı suda 0,8 miligram ölçülen çözülmüş oksijen oranı yaklaşık 17 kat arttı.

"3-4 saat içinde çözülüyor"

Bölüm Dekanı Prof. Lokman Hakan Tecer, ”Marmara Denizi’nden yüzeyden ve derinliklerden aldığımız müsilajın reaktif oksijen uygulamalarımızla kısa bir süre içerisinde 3-4 saatlik bir süre içerisinde parçalandığını ve bertaraf olduğunu gördük” dedi.

Çalışmanın sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müsilaj sorununun çözümü için YÖK heyeti ile yaptığı toplantıda sunuldu.

Acil durum önerilerden biri olarak kabul edildi. Yöntem Marmara'da denenecek.

Prof. Tecer,” Bir yıl, bir buçuk yıl gibi bir zaman içerisinde yeterli sayıda platformla bu müsilajı ortadan kaldırabileceğimizi öngörüyoruz" diye konuştu.

Reaktif oksijen, deniz yüzeyi ve dibi ile atık su arıtma tesislerinin çıkışına uygulanacak.