Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce parti kurma çalışmalarında sona geldi. Kuruluş dilekçesi verilecek, 18 Mayıs’ta da genel merkez binası açılışı ile partinin tanıtımı yapılacak.

19 Mayıs itibarıyla da İnce ve parti üyesi isimler mesaiye başlayacak. Başvuru, 85 kurucular kurulu üyesinin imzası ile yapılacak. İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilecek ve resmen parti siyaset sahnesine girmiş olacak.

Partinin logosu da hazır

Genel merkezde de hummalı bir hazırlık var. Memleket Partisi'nin logosu da hazır. Memleket Partisinin logosunda nazar boncuğu da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılmasının ardından Salı günü parti yönetiminin seçilmesi bekleniyor. Muharrem İnce genel başkanlık koltuğuna oturacak, 15 kişilik Merkez Yönetim Kurulu oluşturacak.

Parti içinde 10 kişilik de bir disiplin kurulu belirlenecek. 4 genel başkan yardımcılığı ve bir genel sekreterlik olacak.

CHP’den istifa eden 3 vekil de yer alacak

Kurucular kurulunda daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

Kasım ayında partinin ilk kurultayı gerçekleştirilecek

Muharrem İnce partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il gezilerine devam edecek. Kasım ayında partinin ilk kurultayı gerçekleştirilecek.

Kurultayla birlikte parti meclisi oluşturulacak. Kasım ayına kadar şehir teşkilatlanmaları gerçekleştirilecek.

